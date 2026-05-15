元SKE48でタレントの松井珠理奈（29）が15日までに自身のインスタグラムを更新。2ショットが話題を呼んでいる。「結婚後初めてたかみなさんに会えた」と書き出した松井。「大好きな先輩からのおめでとうが嬉しくて幸せな気持ちでロケに向かうことができました」「写真の2人おんなじ口の形してる」とつづって高橋みなみとの2ショットをアップした。「たかみなさんも結婚7年目おめでとうございます」とコメント。「夫婦でスイ