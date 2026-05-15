タレントの重盛さと美（37）が15日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。ハートの絵文字を添えた重盛。ソファでリラックスする様子をアップした。メンズライクのオーバーサイズポロシャツにミニ丈のボトムスを合わせて美脚を披露。ファンからは「マジ何やっても絵になるな」「たまらんッ」「エグ可愛い」「可愛過ぎ」「神ってる」「ドキドキ」「可愛すぎて、生まれてきてくれてありがとう」などのコ