将棋の第３９期竜王戦七番勝負の開催地が決まった。これまで、日本将棋連盟の常務理事や立会人として多くの対局に関わってきた青野照市九段に、今期開催地の印象を聞いた。（文化部星野誠）今期七番勝負の開催地について、青野九段は「新旧まじった取り合わせで、いい感じの対局場が並んだなというのが率直な感想」と語る。開催地のラインアップは棋戦の個性を形作る。中でも、１０年連続の開幕局となるセルリアンタワー能