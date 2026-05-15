この記事は2025年12月21日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。 昨今、microSDカード界隈における“転送速度がめちゃ速い”の代名詞である、「Express」規格の商品が増えてまいりました。Silicon Power（シリコンパワー）のラインナップも充実。今回は、microSDXC Expressカード「SP512GBSTEI31V10」（512GB）と 「SP001TBSTEI31V10」（1