Image: Apple Apple（アップル）のノートパソコンでは初となるバジェット（廉価版）端末、MacBook Neo。アンダー10万円という価格が功を奏し世界的に在庫薄となって、その人気ぶりがよくわかります。発売直後のソッコー在庫不足が、今少し解消されているようです。即日入手も！4月中旬は、注文してもお届けが3週間後になっていたMacBook Neo。5月中旬の今現在は、注文からお届けまで1週間ほ