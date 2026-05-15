毎日の小さな手間が、いつの間にかストレスになっていることもありますよね。ペットボトルの処理に追われる日々に負担を覚えながらも、なかなか変えられずにいた筆者。そんな中で選んだ方法が、生活をぐっと楽にしてくれました。そのきっかけとは──。 夫との“ちょっとしたズレ”から始まった悩み 我が家では、子どもの水筒に入れる飲み水について、夫婦で考え方に違いがありました。夫は「水道水でいいじゃないか」と