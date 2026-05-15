ヴァイオリニストでタレントの松尾依里佳が13日、自身のインスタグラムを更新。ゴールデンウイークに人気タレント家族と過ごしたことを明かした。 【写真】眞鍋も横浜国立大卒情緒あふれる夜の京都の国公立ファミリー 松尾は「GWに京都で眞鍋かをりさん @wo_0531 ファミリーと家族会できました～」と報告。「かをりさんと私はほんっとうに久しぶりの再会で めちゃくちゃ嬉しかった～