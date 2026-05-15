女優の北原佐和子が13日、自身のインスタグラムを更新。献血ルームでの姿を投稿し、反響を呼んでいる。 【写真】初めての体験でも表情は穏やか介護の現場を知る女優 北原は「献血ルームにいます。実は初体験…。」と明かし、ブランケットをかけて少しもたれ気味に座るショットを公開。「年齢と体重から私は血漿成分献血。 先ずは、血液検査を行い心電図検査をして献血です。幼少期より朝礼で貧血おこしバタン