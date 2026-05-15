SNSやウェブサイトを閲覧していると、合成された有名人の顔などを用いた「明らかに詐欺だろう」と思うような広告が表示されることがあります。デジタルヘイト対策センター(CCDH)の新たな報告書では、FacebookやInstagramを運営するMetaが高齢者向け詐欺広告から総額1430万ドル(約22億円)以上の収益を得ていたことが明らかになりました。Scambook - Center for Countering Digital Hate | CCDHhttps://counterhate.com/research/sca