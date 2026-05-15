俳優・岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演するTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜後10：00）。真と同じ青委警察署刑事課強行犯係に所属する刑事・石坂直樹を演じる宮近海斗にインタビュー。役作りの裏側や撮影現場の雰囲気、作品の見どころについて話を聞いた。【写真多数】岡田将生、染谷将太、中条あやみら…豪華キャストを一挙紹介！■「続きが気になる」台本と、石坂に宿る抜け感――台本を読まれた時の感想を