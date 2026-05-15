8人組ボーイズグループ・Stray Kidsに密着した初のライブドキュメンタリー映画 『Stray Kids : The dominATE Experience』が、きょう15日から全国の映画館にて公開される。今回、本編の冒頭シーン、「MOUNTAINS」のライブパフォーマンスが解禁となった。【動画】Stray Kids、「MOUNTAINS」のライブパフォーマンス映像解禁Stray Kidsは、2026年3月に発表された「第40回 日本ゴールドディスク大賞」において、アジア部門の最高賞