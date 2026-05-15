グローバルボーイズグループ・JO1とINIのサッカーを愛するメンバーからなるサッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーとして誕生したユニット・JI BLUE（與那城奨、西洸人、白岩瑠姫、河野純喜、佐藤景瑚、田島将吾、高塚大夢（※高＝はしごだか）、後藤威尊、川西拓実、金城碧海、佐野雄大、池崎理人（※崎＝たつさき））が、22日発売のファッション誌『ViVi』7・8月号（講談社）増刊通常版と特別版の表紙