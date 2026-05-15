純烈の弟分としてデビューした4人組グループ・モナキが、6月24日発売のグラビア週刊誌『anan』2501号スペシャルエディション版（マガジンハウス）の表紙を飾る。【写真】列島縦断！モナキ旋風デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」関連の動画で大バズり中のモナキ。「純烈」の弟分として結成され、それぞれのメンカラのカラージャケットでの王子感漂う、王道コーラス・グループとしての姿が印象的なモナキが、い