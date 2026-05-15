女優の森川葵が12日、日本テレビ系バラエティー番組「ザ！世界仰天ニュース」に出演。 窮地に追い込まれた自身の経験談を披露するなど、しっかり爪痕を残した一方で、視聴者からはタイトすぎる体形に心配の声が上がっている。 森川はVTRになぞらえて、米・ロサンゼルスに歌手・ビヨンセのライブ観戦のために渡米したと明かし当時、セキュリティーが厳しく女性1人だったことから税関で長時間足止めされ困惑し