ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）は14日（日本時間15日）、地元シカゴでのロイヤルズ戦に「2番・一塁」で出場する。村上は現在15本塁打でア・リーグ2位。試合前は守備練習など行い、仲の良いマイドロス二塁手と談笑する場面もあった。チームは前日まで4連勝で21勝21敗とし、5月以降に勝率5割到達は22年以来4年ぶりとなっている。この日も連勝を継続し、貯金1となるか。躍進するチームへの注目度が高まっている中で