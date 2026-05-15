テレビ朝日系バラエティー『FRUITS ZIPPERのNEW KAWAIIってしてよ？』（毎週木曜深夜1時25分〜※一部地域除く）の番組イベント第2弾が、8月5日に東京国際フォーラム・ホールＡにて開催されることが決定した。【写真】カワイイ！第2弾イベントビジュアル今回のタイトルは『NEW KAWAIIってしてよ？フェス〜真夏の七変化歌合戦〜』。コンセプトは“歌合戦”となり、昨年のイベントでも大好評の男装企画をさらにパワーアップさ