トンネル内部などを見学NEXCO東日本が6月に開催する「横浜環状南線インフラツアー」の参加者を募集しています。 【超貴重!?】これが建設中の「横浜環状南線ツアー」です（画像）横浜環状南線は首都高湾岸線や横浜横須賀道路と連絡して「圏央道」の一部を構成する道路です。完成後は、横浜南部から湘南方面へのアクセス性を大きく向上させるほか、東名高速の代替ルートとして首都圏ひいては日本の新たな大動脈となることが期待