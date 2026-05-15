ブラジルサッカー連盟（CBF）は14日、カルロ・アンチェロッティ監督との契約をFIFAワールドカップ2030まで延長したことを発表した。現在66歳のイタリア人指揮官であるアンチェロッティ監督。これまで指揮したミランやレアル・マドリード、パリ・サンジェルマン、バイエルン、チェルシーで国内リーグやチャンピオンズリーグ、FIFAクラブ・ワールドカップなど多くのタイトルを獲得してきた名将は、2025年5月にブラジル代表の指揮