5月15日（金）14時〜、FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバーが発表される。FIFAワールドカップ2026を中継する日本テレビ系列、フジテレビ系列でも会見の模様を生中継することが決定した。日本テレビ系列では『情報ライブ ミヤネ屋』、フジテレビ系列は『旬感LIVEとれたてっ！』の番組内でメンバー発表会見の模様生中継。またNHK総合でも13時55分〜15時まで、ニュース「サッカーワールドカップ日本代表メンバー発表」