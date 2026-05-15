中東危機によるエネルギー不足問題が深刻化。一時はガソリン不足に懸念の声が上がったが、現在はナフサ不足が叫ばれている。【写真】ナフサ不足で「生産中止」に追い込まれた“銘菓”高市早苗首相の支持層がカルビーの発表に反発5月12日にカルビーは一部原材料の調達不安定化を受け、商品の安定供給を最優先とする観点から、当面の対応策として一部商品のパッケージ仕様を見直すことを発表。『ポテトチップス』や『かっぱえび