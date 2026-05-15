失業保険を受給している間に、実家の仕事を一時的に手伝うことになった場合、「家族の手伝いなら問題ないのでは」「短期間なら再就職にはならないのでは」と迷う人もいるでしょう。特に、週5日・1日8時間のように勤務時間が長い場合は、失業保険の受給にどのような影響があるのか不安になりやすいものです。 本記事では、失業保険を受給中に実家の仕事を2週間だけ手伝う場合の扱いや、申告時の注意点について解説します。