義父が亡くなり、遺産が1億円以上あると聞くと、「相続税はいくらになるのか」「自分たちだけで手続きできるのか」と不安になる方は少なくありません。相続税は財産の金額だけで決まるものではなく、相続人の人数や財産の内容、遺産の分け方によって変わります。 そこで本記事では、遺産が1億円以上ある場合の相続税の考え方と、税理士に相談すべきケースについて解説します。 相続税は遺産1億円すべてにかか