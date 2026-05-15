大人になってくると、子どもの頃にはわからなかった、両親の関係性や、両親と祖父母の関係性などがわかってくるものです。母親が子どもを虐待する毒親になるには、それなりの理由がある……。虐待されていた子どもも、大人になって理解できるようになります。岡山容子医師は、子どもの頃に母親から虐待され、父親のことも大嫌いでした。しかし、そんな母を看取り、現在は父親の介護を行ない、その経験や知見を書籍『毒親を在宅で見