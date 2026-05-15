ガールズグループBABYMONSTERの日本人メンバー・アサが、大胆なファッションを披露した。最近、BABYMONSTERの公式インスタグラムが更新され、「ASA be killing it」というコメントとともに写真が投稿された。【写真】アサ、大胆“腰見せファッション”公開された写真には、屋外でポーズを決めるアサの姿が収められている。体のラインに沿ったトップスがスタイルの良さを際立たせ、ミニ丈のボトムスから伸びる美脚が視線を引きつけ