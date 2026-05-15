報道陣も驚く、新型車発表会の様相まるで、新型車発表会の様相となり、集まった報道陣も驚いた。【画像】ホンダ、決算発表でまさかのワールドプレミア！2台のハイブリッドコンセプト公開全27枚本田技研工業（以下、ホンダ）は5月14日、2026年3月期の決算を報告。2027年3月期の見通しに続き、『2026ビジネスアップデート』を公開した。世界初公開されたホンダ・ハイブリッドセダン・コンセプトとアキュラ・ハイブリッドSUVコン