フロントグリルがLED付きにジープは、小型SUV『アベンジャー』の改良型を欧州で発表した。発売から3年目にして初のアップデートであり、デザインや装備を変更した。【画像】世界で27万台売れているジープの人気SUV【改良型アベンジャーを詳しく見る】全10枚主な変更点は、ジープのトレードマークである7スロットグリルのデザインだ。LEDライトが採用され、夜間でも一目でジープと分かるようになった。各スロットのクローム縁取り