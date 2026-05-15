初夏の訪れにぴったりなシーズナルメニューが、Café Kitsunéに登場♡2026年5月19日（火）より、みずみずしいフルーツを使ったドリンクや、店舗限定のスイーツが発売されます。桃やブルーベリー、マンゴー、グリオットチェリーなど、夏気分を盛り上げる素材を贅沢に使用。見た目にも華やかなラインアップは、カフェタイムをより特別なものにしてくれそうです。