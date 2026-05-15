モデルの益若つばさ（40）が15日までに自身のインスタグラムを更新。息子との外出を報告した。「息子と表参道行ったり映画観たりコインゲームしたり(めっちゃ当たった)な日」と書き出した益若。息子との2ショットをアップした。休日は美容液多めのベースに日焼け止めしてぽわんとピンクチークしてと時短メイク。カラコンは@bambi_angelcolor のスノーパープル」と紹介。「水光レンズだから、これだけで瞳きゅるきゅるで良