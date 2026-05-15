◇米男子ゴルフツアー全米プロ選手権第1日（2026年5月14日ペンシルベニア州アロニミンクGC＝7394ヤード、パー70）男子ゴルフのメジャー第2戦が開幕し、21年マスターズ覇者の松山英樹（34＝LEXUS）は2バーディー、2ボギーの70で回った。ホールアウト時点で首位と3打差の32位だった。U―NEXTのインタビューに応じた松山は「タフなコンディションの中で悪くないスタートだと思う」と振り返った。風が吹く中で耐えた。5