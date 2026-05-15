14日の米中首脳会談を終えたトランプ大統領はFOXニュースの取材に応じ、習近平国家主席がイランに軍事装備品を送らないと約束したと明らかにしました。トランプ大統領は14日の米中首脳会談後、FOXニュースのインタビューで、習主席がイランに対し、軍事装備品を送らないと約束したと明らかにしました。さらに、習主席がアメリカとイランによる合意の締結とホルムズ海峡の開放を望んでいると述べ、「何か役に立てることがあれば手伝