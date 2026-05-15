フランスで開催中の「第79回カンヌ国際映画祭」で現地時間14日、監督週間部門で長編アニメーション映画『我々は宇宙人』がワールドプレミア上映され、企画・脚本・監督を務めた門脇康平、声の出演を務めた坂東龍汰、岡山天音が出席した。【画像】カンヌで撮影したそのほかの写真3人ともカンヌ映画祭は初参加。上映前、ビーチで取材に応じた門脇監督は「長く仕込んできたこの映画が、こんな最高の場所で初めてお客さんの目に触