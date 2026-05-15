昨季ア・リーグ本塁打王に輝いたマリナーズのカル・ローリー捕手（29）が14日（日本時間15日）、右腹斜筋の張りのため10日間の負傷者リスト（IL）入りした。メジャー6年目で初のIL入りとなった。ローリーは昨季159試合に出場し、60本塁打と125打点で2冠を獲得。シーズン60本塁打は球団新記録で、捕手、スイッチヒッターとしてもMLB史上最多だった。しかし、今季は打率.161と不振で、本塁打も7本。今月2日から4日まで右脇腹痛で