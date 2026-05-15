専用の意匠が施された“世界王者仕様”2026年4月6日にトヨタ「GRヤリス」の一部改良モデル（26式／2026年モデル）が発売されました。モータースポーツで得られた知見を活かし、パフォーマンス関連の装備を中心に改良が加えられています。【画像】これが“まもなく登場”のトヨタ新「“四駆”スポーツカー」です！ 画像を見る！（30枚以上）そんな進化を遂げたGRヤリスですが、2026年1月に2種類の特別仕様車が発表されており