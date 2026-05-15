事業化から約22年を経てついに開通愛知県建設局 道路建設課は2026年3月28日、常滑市坂井から知多郡美浜町上野間にかけて整備を進めてきた国道247号「常滑美浜バイパス」を開通。同日15時から一般開放され、供用が開始されました。開通から約1か月半経ちますが、改めてどのような道路で、開通によってどう便利になったのでしょうか。【画像】かなり便利？ これが「常滑美浜バイパス」のルートです！ 画像で見る（7枚）国