5月14日（木）に放送した「カンブリア宮殿【正直すぎる石けんメーカー！「万人には合いません」で大ヒット！】」（毎週木曜 夜11時06分）を、「テレ東BIZ」で配信中！【動画】合う人と合わない人がいます大阪・八尾市にある小さな石けんメーカー｢木村石鹸工業｣が注目されている。1924年創業の100年企業だが、ヒットの理由がユニークだ。自社ブランドの「12/JU-NI（じゅうに）」は、くせ毛や寝ぐせに悩む人向けに作ったシャンプーだ