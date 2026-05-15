一生懸命、泳いでいるのはフェアリーペンギンのひなです。札幌市中央区にある水族館、「AOAO SAPPORO」でことし3月に誕生しました。大人のペンギンたちと同じような羽に生え変わったため、きのう、プールデビューしたということです。AOAO SAPPOROでは、今月23日から来月7日までの間、この雛の愛称を募集しています。これまでひなの父親は「ソラ」、母親は「アクア」と、「青を連想する」名前が選ばれています。