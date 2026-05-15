俳優・渡辺篤史が案内役を務めるテレビ朝日系の人気番組『渡辺篤史の建もの探訪』（毎週土曜前4：25）5月16日放送回では、東京都杉並区の佐野邸を紹介する。多目的空間“セカンドスペース”を備えた住まいである。【写真】コの字形平面の家「東京都杉並区･佐野邸」先代から引き継いだ約70坪の敷地に建つ同邸は、中庭を囲むコの字形平面が特徴。外壁の一部にはレッドシダーを使用している。コの字形とした理由の一つは、敷地