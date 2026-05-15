アーティスト・タレントのあのが、12日深夜放送のテレビ東京『あのちゃんの電電電波♪』（毎週火曜深2：00）に出演。母親に送った“母の日”のプレゼントを明かした。【写真】「これ昔母が買ってくれた洋服だョ」母親がプレゼントしてくれたミニワンピースを着たあのちゃん同番組は、気になるゲストを自宅に招き、飼い猫の“ササキ”（霜降り明星・粗品※声の出演）とタッグを組んで素顔を掘り下げる音楽トークバラエティ