◇プロ野球セ・リーグ DeNA0-0中日(14日、横浜スタジアム)中日はDeNA戦で延長12回のすえ0-0で引き分けで終わりましたが、試合では選手らの好プレーが光りました。3回、DeNAに2アウト3塁と先制のピンチとなると、ヒュンメル選手がマラー投手の4球目を右中間に飛ばします。落ちるかと思われましたが、ライトのカリステ選手が爆走でボールをキャッチ。帽子が脱げるほどの全力疾走でチームのピンチを救いました。このプレーにヒュンメ