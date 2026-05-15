俳優の堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』（2026年7月期）の公式SNSが更新され、連日投稿されているキャラクターイラストが話題を呼んでいる。公開されたイラストを巡り、ファンの間では登場人物の“正体”を予想する考察が過熱している。【写真あり】公式が公開した”謎の女性キャラ”同企画は4月29日にスタートし、意味ありげなキャラクターイラストが投稿されてきた。黒い衣装でワイングラスを手にする人物や、フ