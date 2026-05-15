短いパッティングではパターの軌道が変わって見える秘密とは 短いパッティングはイントゥインに見えない 「イントゥインが正しい」という話をしても、「○○プロのストロークは真っすぐ引いて、真っすぐ出しているように見えるけど、どうして？」という質問を受けることがあります。おそらくそれは、ショートパットのストロークではないでしょうか。イントゥインといっても、テークバックで思い