米国内でも緊張感 ロシアによるウクライナ侵攻が始まって約4年─。米国・イスラエルによるイラン攻撃も始まり、中東情勢は混迷が続く。国際秩序が次々と壊され、関係者同士が牙をむき、争いの終止符が打てないままでいる。 その中を経済人は戸惑いながらも生き抜こうとしている。大げさに言えば地球崩壊の可能性も高まる中、それを避けるための人類の知恵と思慮が求められている。中東・ホルムズ海峡が世