鎌倉市議会に設置された、現職議員や歴代議長の名が記された金色のプレートの作製費用が387万円に上ることが判明し、物議を醸している。税金の使い道を巡っては各地で「税金の無駄」論争が後を絶たないが、後に大ヒットに化けることもある。【映像】批判を浴びた巨大「イカキング」（実際の様子）2010年、熊本県が世に送り出した「くまモン」。もちろん税金が使われた。当初は「ゆるキャラに公費？」「税金の無駄遣いではない