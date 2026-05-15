◇ア・リーグホワイトソックス−ロイヤルズ（2026年5月14日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）は14日（日本時間15日）、本拠地でのロイヤルズ戦に「3番・一塁」で先発出場予定。現在15本塁打は、16本塁打のジャッジ（ヤンキース）に続きア・リーグ2位タイ。5戦ぶりの一発は飛び出すかに注目だ。相手先発ブービックは、4月10日（同11日）の対戦で3打数無安打3三振とひねられた相手。調子をあげてきた背番号5