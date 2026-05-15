今回は、産後直後にもかかわらず、家の大掃除をさせた義母に復讐したエピソードを紹介します。「お腹切ったぐらいで怠けるな！」「この前、帝王切開で出産しましたが、義母は退院したばかりの私に、部屋の大掃除をするよう命令してきました。さらに、洗い物や料理などの家事までやれと偉そうに言ってきたんです。『帝王切開したばかりなのに……』とモヤモヤしましたし、『義母がやってくれればいいのに』とも思いました。ただ、私