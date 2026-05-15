愛知県みよし市の自宅で、生後6カ月の赤ちゃんを布団で包み込んで放置し殺害しようとした疑いで、30歳の母親が逮捕されました。警察によりますと、殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、みよし市に住む30歳の女です。女は14日午前10時40分ごろ、自宅で生後6カ月の息子を掛け布団に包み込んで放置し殺害しようとした疑いが持たれています。男の子は心肺停止の状態で救急搬送され、心肺は回復しましたが意識不明の重体です。女