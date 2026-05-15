14日夜、岐阜市で木造2階建て住宅が焼ける火事がありました。住人の61歳の女性は避難して無事でした。警察と消防によりますと、14日午後8時40分ごろ、岐阜市西改田の住宅で「建物が燃えていて1階東側から炎が見える」などと119番通報が相次ぎました。消防車など11台が出動し、火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、木造2階建て住宅およそ150平方mが焼けました。当時、住宅には住人の女性(61)がいましたが、避難して