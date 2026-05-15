アメリカ・ナッシュビルのゲオディス・パークは日本時間15日未明、6月8日にナッシュビル・スタジアムで行われる日本代表のトレーニングを無料公開すると告知した。チケットは専用サイトを通じて申し込めるという。北中米W杯に臨む日本代表は6月上旬に活動を開始し、モンテレイで事前キャンプを行った後、ベースキャンプ地のナッシュビルに移動する。大会期間中もナッシュビルに拠点を置き、グループリーグをはじめとした大会序