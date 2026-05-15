岡田将生と染谷将太が兄弟役でW主演を務めるTBS系金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』。本作は、刑事と検視官の2人がさまざまな事件を解決しつつ、時効を迎えてしまった自分たちの両親殺害事件の真実を追求していくミステリーだ。 参考：井川遥が語る俳優業と人生の揺らぎ子育ての経験で得た“自分が大事にしたいもの”への意識 家族であり、親友であり、時には夫婦のような強い絆を見せる男兄弟2人の関係性が見どこ