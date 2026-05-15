15日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比26.0ポイント高の3909ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3974.45ポイントボリンジャーバンド3σ 3911.28ポイントボリンジャーバンド2σ 3909.00ポイント15日夜間取引終値 3883.70ポイント5日移動平均 3879.27ポイント14日TOPIX現物終値 3848.11ポイントボリンジャーバンド1σ 3800